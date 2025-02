La fisioterapia è un percorso riabilitativo, che può risolvere diversi problemi. Le sedute sono indicate sia per chi è affetto da patologie legate all'apparato muscolo-scheletrico, all'apparato neurologico e viscerale, sia per chi ha subito traumi in seguito a incidenti stradali o infortuni. Parliamo di fratture, limitata mobilità ecc.

Quali sono i campi d'azione dove la fisioterapia agisce:

Riabilitazione Post operatoria

Riabilitazione Post traumatica

Recupero da fratture

In seguito ad un intervento chirurgico

In presenza di patologie croniche quali fibromialgia , artrite o altre malattie che limitano la mobilità;

Età: Per gli anziani, spesso è necessaria la terapia domiciliare, in quanto possono avere difficoltà a spostarsi e anche per condizioni di fragilità sia fisica sia psicologica;

In seguito a infortuni, che comportano forti limitazioni delle capacità motorie (esempio – fratture a gambe e articolazioni ecc.)

Infortuni in ospedale

Infortunio sinistro stradale

Incidente in moto

Riabilitazione Reumatologica

Riabilitazione Conservativa

Vantaggi della fisioterapia a domicilio

La fisioterapia domiciliare è un servizio offerto da fisioterapisti, che eseguono trattamenti specifici e mirati alla condizione dell'infortunato direttamente a casa del paziente. Tali trattamenti sono molto utili per le persone che sono impossibilitate a recarsi in un centro di riabilitazione o presso studi specialistici.

Uno dei vantaggi della fisioterapia domiciliare è proprio quello di non doversi spostare dalla propria casa, evitando in questo modo piccoli traumi al paziente, legati al trasporto con auto o altri mezzi. In questo modo si evitano anche, inoltre lunghe e stressanti attese negli ambulatori di fisioterapia.

Altro vantaggio del fisioterapista a casa è quello di ricevere cure direttamente in un ambiente familiare, riducendo stress e ansia. Ciò incide molto anche sulla salute mentale del paziente, che trova all’interno del suo ambito familiare un ambiente più confortevole e intimo. Il fisioterapista diventa quasi una persona di famiglia, a cui rivolgersi per qualsiasi eventuale problematica, anche al di fuori delle ore di terapia.

Inoltre, la fisioterapia domiciliare permette al paziente di ricevere trattamenti personalizzati su misura e in base alle proprie esigenze.

Cosa fare per avere sedute di fisioterapia a domicilio gratuita?

In seguito a sinistri o incidenti, che provocano infortuni viene avviata una richiesta di risarcimento danni. In sede di liquidazione del danno, verranno rimborsate anche le spese di fisioterapia affrontate dall'infortunato. Esistono diversi studi che si occupano di tutto l'iter del risarcimento e della riabilitazione, anticipando i costi di quest'ultima. Ad esempio, nel Lazio opera Tutelaprima (numero verde h 24 - 800 609 403) che offre consulenza gratuita e si assicura che siano rimborsate le spese delle terapie fisioterapiche, senza alcun limite di importo purché giustificate da certificazione medica e documentate da relative fatture.

Basti pensare che un percorso di fisioterapia a domicilio è generalmente molto lungo e costoso, per cui rivolgersi a professionisti del settore, che provvedono sia alla pratica di risarcimento danno, sia alle sedute di fisioterapia domiciliare, può rappresentare un vantaggio anche da un punto di vista economico.

Altre branche di cui si occupa la fisioterapia a domicilio sono:

Fisioterapia

Ortopedia

Osteopatia

Riabilitazione post traumatica

Fisioterapia sportiva

Riabilitazione Pre-operatoria e post-operatoria

Preparazione atletica