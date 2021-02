Nel pomeriggio di domenica 7 febbraio, le 422 persone a bordo della Ocean Viking hanno ricevuto la notizia che era stato assegnato loro come luogo sicuro di sbarco il porto di Augusta, in Sicilia.

SOS Med ha espresso la propria soddisfazione, non dimenticandosi però di esortare l'Ue nel dimostrare solidarietà reale agli Stati costieri e a riprendere le operazioni nel Mediterraneo.

Ocean Viking è giunta ad Augusta lunedì mattina, con le autorità sanitarie italiane che sono salòite a bordo e hanno iniziato i test Covid sui naufraghi, primo step della procedura di sbarco. Anche l'equipaggio si sottoporrà a una quarantena di 14 giorni, a partire da oggi.



Se il neo europeista Salvini si è già dimenticato della propaganda anti-migranti, non è così per la ex(?) alleata Meloni che, in proposito, ha dichiarato:

«Riprendono gli sbarchi sulle coste italiane: il Governo ha indicato Augusta come porto sicuro per la Ocean Viking della Ong Sos Mediterranée, che trasportava 422 immigrati. Per Fratelli d'Italia la difesa dei confini e la lotta all'immigrazione incontrollata di massa rimarranno priorità e in Parlamento continueremo a sostenere le nostre proposte: blocco navale al largo delle coste libiche per fermare le partenze, centri sorvegliati per chi entra illegalmente, rimpatri immediati per chi non ha diritto alla protezione internazionale e stop alle Ong taxi del mare. È in gioco anche la nostra credibilità in Europa, che da tempo chiede all’Italia di difendere i confini esterni e di non essere più la principale porta di accesso alla UE dell’immigrazione clandestina».