Massimo Lopez e Tullio Solenghi tornano insieme sul palcoscenico con un nuovo attesissimo show, Dove eravamo rimasti, uno spettacolo straordinario con momenti musicali coinvolgenti che delizieranno il pubblico ad ogni tappa della tournée. Il debutto a Ferrara del 10 novembre è stato accolto con un sold out e con grande calore dal pubblico.

Scritto da Lopez e Solenghi con Giorgio Cappozzo, lo spettacolo prodotto da International Music and Arts vede sul palco l’acclamato duo accompagnato dalla Jazz Company diretta dal Maestro Gabriele Comeglio. Un nuovo imperdibile appuntamento a teatro che, ancora una volta, porterà sul palco numeri e sketch di una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo, per uno show come sempre all’insegna della grande comicità.

“La sensazione più esaltante del nostro ultimo spettacolo, “Massimo Lopez e Tullio Solenghi Show” è stata quella di avere di fronte a noi ogni sera non soltanto un pubblico empatico e festoso, ma una sorta di famiglia allargata, dei veri e propri parenti che hanno condiviso alcuni momenti della nostra avventura scenica con frammenti della loro vita - dichiarano Massimo Lopez e Tullio Solenghi. “Ecco perché abbiamo voluto ripartire proprio da qui, non a caso l’abbiamo battezzato “Dove eravamo rimasti”. Questo nostro nuovo spettacolo proporrà numeri/sketch/brani musicali/contributi video, con alcuni picchi di comicità come una lectio magistralis di Sgarbi/Lopez, un affettuoso omaggio all’avanspettacolo e il confronto Mattarella/Bergoglio, inseriti nella nostra ormai collaudata dimensione dello Show. Il filo conduttore sarà quello di una chiacchierata tra amici, la famiglia allargata di cui sopra, che collegherà i vari momenti di spettacolo. La band del maestro Gabriele Comeglio sarà ancora una volta con noi sul palco, irrinunciabile “spalla” della cornice musicale. L’intento è quello di stupire ed emozionare ancora una volta quei meravigliosi “parenti” seduti giù in platea”.

Per San Silvestro sono previste 2 recite, alle ore 17,30 e alle ore 21,30. Al termine della recita delle 21,30, allo scoccare della mezzanotte, si brinderà al nuovo anno con spumante, panettone e un buffet di dolci insieme a Massimo Lopez e Tullio Solenghi.

Inoltre in occasione della recita delle ore 21,30 sarà possibile cenare nel foyer del Teatro a partire dalle ore 20,30. Info su prenotazione, prezzo e menù sul sito del Teatro alla pagina https://www.teatromanzoni.it/san-silvestro-2023/

Dal 19 dicembre 2023 al 1 gennaio 2024

feriali ore 20,45 - 24 e 25 dicembre riposo

26 dicembre e 1 gennaio ore 17,30 - 31 dicembre ore 17,30 e 21,30



IMARTS

presenta MASSIMO LOPEZ e TULLIO SOLENGHI



DOVE ERAVAMO RIMASTI

Spettacolo di arti varie scritto da Massimo Lopez e Tullio Solenghi con la collaborazione di Giorgio Cappozzo

con la Jazz Company diretta dal M° Gabriele Comeglio

Una produzione International Music and Arts

FOTO *_©Marco_Caselli_Nirmal

BIGLIETTI (esclusi diritti di prevendita)

da martedì a giovedì

Prestige € 37,50 - Poltronissima € 33,00 - Poltrona € 25,00 - Under 26 anni € 20,00

da venerdì a domenica e festivi

Prestige €41,00 - Poltronissima € 36,50 - Poltrona € 26,50 - Under 26 anni €22,00

31 dicembre ore 17,30

Prestige € 54,00 - Poltronissima € 40,00 - Poltrona € 30,00

31 dicembre ore 21,30

Prestige € 113,00 - Poltronissima € 90,00 - Poltrona € 63,00

Per acquisto:

biglietteria del Teatro

online https://www.teatromanzoni.it/acquista-online/?event=1487324

telefonicamente 027636901

circuito Ticketone

Teatro Manzoni

Via Manzoni 42 - 20121 Milano

Tel. 02 7636901

Fax 02 76005471

Email: [email protected]

*_©Angelo Antonio Messina