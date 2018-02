Nuovo singolo per l'eclettico dj producer italiano Benny Camaro: il brano si chiama "Techno Synth", esce sulla label Electroscene ed è promosso come sempre da Kumusic, agenzia italiana specializzata nel supportare dj, club, label e tutto ciò che gira intorno al clubbing e la musica da ballo, non solo nel nostro paese. "Techno Synth" fa tutto ciò che promette il titolo: è un treno, potente, ipnotico, che non lascia scampo. Secondo Beatport, più che techno, è un brano a metà tra funky, groove e jackin' house. In realtà, questo brano, in 5 minuti ed 8 secondi va dritto verso il futuro della musica da ballo, con un tasso di energia particolare, quasi unico nel piatto panorama delle release musicali di questo periodo, un periodo in cui di energia se ne sente ben poca.

Benny Camaro - Techno Synth (Electroscene) Out Now (by KUMUSIC)

Dj affermato, musicista e produttore ormai affermato (…) Benny Càmaro non sta fermo un attimo. La carriera di producer l'ha intrapresa da tempo, pubblicando musica su label di riferimento (No definition, Armada Music, Toolroom, Enormous Tunes, Zulu Records, Pornostar recordings, Jango Music, Tiger Records). Tra gli altri collabora strettamente con artisti del calibro di Robbie Rivera. Come dj, Benny Càmaro ha iniziato giovanissimo, nel 1998. Dal 2005 lavora con continuità nei club, partendo dalla Costa Smeralda, facendo ballare tutti i più importanti club della zona (Sottovento, Sopravento, Billionaire, Phi Beach)…