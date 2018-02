SU MARRULLERI 2018: A MARRUBIU CON BUYSARDINIA

buySardinia organizza per Domenica 18 Febbraio pullman da Cagliari per Marrubiu in occasione del XXIV° Raduno Interprovinciale dei Carri Allegorici e dei gruppi in maschera, con la partecipazione delle maschere tradizionali sarde, provenienti da tutta la Sardegna.



Una giornata all'insegna dell'allegria e del divertimento, ricca di musica e colori, durante la quale si potranno gustare zeppole e buon vino locale, distribuiti dagli stand sistemati lungo il percorso della sfilata.

Programma

Ore 11:45 Appuntamento in Piazza dei Centomila

Ore 12:00 Partenza per Marrubiu