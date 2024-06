I Menervah, gruppo metal calabrese con influenze alternative e gothic, annunciano l'uscita del loro sesto singolo dal titolo "Born to Burn", che comprende le tracce "Born to Burn" e "Trickster". Le due canzoni sono state scritte dal chitarrista Tony Prince, arrangiate da Tony Prince, Umberto Russo, Luca Valentino, i testi sono di Antonio Orrico. Il lavoro è stato prodotto da Tony Prince, Umberto Russo, mixato e masterizzato da Umberto Russo.



Lineup: Antonio Orrico - voce

Tony Prince - chitarre

Luca Bruno - chitarra ritmica

Umberto Russo - batteria

Mattia Bazzarelli - basso, voce

Luca Valentino - tastiere



Il progetto Menervah nasce a Cosenza nel 2020 a seguito di un annuncio pubblicato da Tony Prince (ex membro dei ViolHate, gruppo thrash/death metal, e Isaz Corp, gruppo gothic rock), chitarrista e maggior compositore del gruppo e dal suo incontro con il batterista Umberto Russo, ex membro dei Madness Lane. Dopo un periodo di assestamento e cambi di Line-up, entrano nel gruppo Antonio Orrico, alla voce, ex musicista dei Monkeys of tomorrow, Synchronoise e Incroci; Luca Valentino alle tastiere, musicista dei Cambio (gruppo svizzero di rock progressivo), Luca Bruno alla chitarra ritmica (ex chitarrista di Skeggie di follia) e Mattia Bazzarelli al basso.

Il nome del gruppo deriva da Minerva, divinità romana della lealtà in lotta, delle virtù eroiche, della guerra giusta e della saggezza, che, secondo il mito, era figlia di Giove, fonte di ispirazione di alcuni brani composti dalla band.

Il gruppo nasce dalla passione per la musica dura di un gruppo di docenti con l’aggiunta del polistrumentista Luca, ex collega universitario di Tony.

La musica è caratterizzata da sonorità metal nate dall’estro creativo di Tony. I testi si ispirano a tematiche perlopiù introspettive, legate al disagio, alla sofferenza, alla fantasia. Le tastiere progressive di Luca creano un’atmosfera molto poco comune nel genere e, nelle linee vocali, scritte da Umberto, Antonio e Tony, si rilevano influenze alternative e post grunge nel cantato.

Al momento il gruppo è impegnato nelle registrazioni e nel mixaggio del primo album.



Pubblicazioni:



Outsider (singolo 2021)

Never Forget You (singolo 2021)

Destiny (singolo 2022)

Animals (singolo 2022)

Hard Times (EP 2023)

Never Forget You - Acoustic Version (singolo 2023)

Born to Burn (singolo 2024)