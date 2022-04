Non avevo capito che l'11 settembre 2001 gli americani si erano demoliti da soli due grattaceli e una fetta di Pentagono, ammazzando più di 3000 connazionali, solo per poter avere una scusa per invadere l'Iraq e fregargli il petrolio. Io che avevo ritenuto poco probabile che una ventina di islamici fossero stati disponibili a suicidarsi, non per la maggior gloria di Allah, ma solo per fare un favore a Bush, evidentemente mi sbagliavo.

Ora apprendo che il responsabile dell'invasione russa dell' Ucraina è Biden che, per sostenere l'economia americana, cerca così di vendere armi e petrolio a caro prezzo agli europei e per questo si attiva per prolungare la guerra all'infinito, per cui mi chiedo quali accordi segreti ci siano stati tra lo stesso Biden e Putin perché quest'ultimo si inimicasse mezzo mondo, si macchiasse di crimini di guerra, sacrificasse uomini e mezzi solo per fare un favore agli Stati Uniti, io che avevo capito che fosse stato Putin ad organizzare tutto per annettersi buona parte dell'Ucraina ed impedire alla restante parte di "accostarsi" al modo di vivere occidentale, evidentemente mi sbagliavo.

Scopro quindi che il potere di persuasione degli USA nei confronti dei presunti nemici è degno di essere studiato nei secoli a venire per carpirne il segreto.

Poi scopro di non aver capito un'altra cosa, ancora peggiore è cioè che i soldati russi ed ucraini fanno finta di spararsi gli uni contro gli altri, ma in realtà si sono, invece, messi d'accordo per sparare insieme contro i civili ucraini per poi divertirsi a darsi reciprocamente la colpa, io che pensavo che l'accanimento fosse dei russi contro i civili ucraini per ritorsione contro la loro inaspettata resistenza e per fiaccarla terrorizzandoli, evidentemente mi sbagliavo.

Poi credevo che per scrivere sui giornali e magari dirigerli, per dirigere sindacati di lavoratori, per essere definiti filosofi o professori o aver diretto reti televisive occorresse essere intelligenti, anche qui un errore clamoroso da parte mia!