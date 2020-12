In una nota pubblicata il 28 dicembre, Snaitech, uno dei principali operatori nel settore delle scommesse e dei giochi on line tramite il sito snai.it, ha comunicato di aver registrato la scorsa domenica un attacco hacker.

L'attacco ha causato malfunzionamenti sia nel sito snai.it che nelle app. A seguito di ciò, Snaitech ha preso i provvedimenti necessari per incrementare ulteriormente le misure di sicurezza a supporto delle proprie attività on line, avviando contemporaneamente tutte le procedure necessarie per consentire il normale utilizzo dei servizi offerti e per verificare l'integrità dei dati dei propri sistemi.

Snaitech, inoltre, ha comunicato che non vi è stata alcun intrusione nei conti degli utenti e nessun dato è stato rubato.

L'attacco hacker è stato denunciato alle autorità competenti perché possano avviare le indagini del caso.