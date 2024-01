Nella serata di sabato 13 gennaio, un neonato è stato trovato in un cassonetto dei rifiuti a Villanova Canavese, comune della città metropolitana di Torino.

I lamenti provenienti dal cassonetto dei rifiuti vicino alla propria abitazione nei pressi di vicolo San Giuseppe, poco distante dal centro, hanno attirato l'attenzione di un operaio di 49 anni. Quando si è avvicinato, ha notato un sacchetto di plastica, all'interno del quale c'era il neonato, un maschio con la placenta e il cordone ombelicale ancora attaccati.

Immediatamente l'uomo ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri. Il neonato è stato subito trasportato all'ospedale di Ciriè. A quanto si apprende da fonti investigative, il bambino non è in pericolo di vita e sta bene, nonostante le rigide temperature di questo periodo.

Sono in corso gli accertamenti dei militari dell'Arma necessari a far luce sulla vicenda. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile sono alla ricerca di sistemi di sorveglianza presenti in zona per cercare di ricostruire l'accaduto e identificare il responsabile.