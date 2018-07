Adriatique, Summer Beach Party

Il rito del beach party all'ora dell'aperitivo fa divertire con stile e muovere a tempo anche Civitanova Marche. Anche sabato 28 e domenica 29 luglio 2018, al nuovo Adriatique (ex Croce del Sud) ci si rilassa e ci si muove a tempo in eventi ispirati al divertimento della Costa Azzurra.

Ogni giorno chi lo desidera può godersi l'estate di Adriatique Beach, ovvero un luogo unico.

Tutti i giorni un "mare" di servizi perfetti per rilassarsi. Ristorante a pranzo e a cena, cocktail bar d'eccellenza... é il luogo perfetto per prendersi cura di sé. E ogni weekend dalle 17.00 alle 23.00, Beach Party con tutti gli artisti, dj, animazione, feste a tema... il tutto in diretta nazionale su Radio Studio Più

Adriatique, a Civitanova Marche (MC), è la spiaggia perfetta per chi nelle Marche ha voglia di vivere giornate di relax sotto il sole, mangiare con gusto, sia a pranzo, sia a cena. Tra i tanti piatti di un menu davvero ricco, si fa notare una pizza gourmet difficile da dimenticare una volta che la si sia assaggiata. Il sottotitolo di Adriatique racconta molto di ciò che si può trovare qui: drink, music, food.

Ogni weekend, dalle 17 alle 23, a Civitanova Marche, si balla con sonorità pensate per emozionarsi d'estate. I dj di Adriatique selezionano solo il meglio, ognuno secondo la sua personalità. Chi ha voglia di un drink particolare trova barman esperti in grado di prepararlo con cura, mentre e anche il servizio, in grado di accontentare anche i più esigenti. Miki Garzilli, direttore artistico di questo spazio, ha portato sull'Adriatico l'atmosfera dei party in Costa Azzurra. In console insieme a Garzilli anche Kenny Dee. Riassumendo: musica, divertimento, animazione, suoni ed atmosfere per vivere la spiaggia in totale libertà. Il party sarà in onda in diretta su Radio Studio Più.

Ad Adriatique l'eccellenza qui è per tutti, visto che l'ingresso è sempre libero. E le sorprese, per chi decide di iniziare qui i suoi weekend d'estate, non mancheranno di certo.