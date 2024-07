Il nuovo singolo estratto dall’album “Ekùn”, terzo lavoro in studio del percussionista italiano



“Il mercato di notte, a volte, riserva sorprese”

“Sandagá” è il quarto singolo estratto da “Ekùn”, il nuovo progetto musicale di Bruno Genèro, scritto a quattro mani con il DJ produttore Alain Diamond, dove il tamburo dialoga con la musica elettronica. Si tratta di un racconto autobiografico delle esperienze e avventure vissute negli oltre 40 anni di carriera viaggiando in 3 continenti con il suo tamburo (Africa, Europa, America e Isole caraibiche).

Una musica capace di crescere ad ogni ascolto poiché nasce da un'esigenza profonda che diventa una vera e propria ventata di aria fresca, non solo per il corpo, ma anche per l'anima.

Bruno Genèro è un djembefolà italiano.

Musicista e virtuoso di uno strumento leggendario come il djembé, tamburo malinke, sopravvissuto a secoli di storia per trionfare, alle soglie del nuovo millennio, nel panorama internazionale della musica.

Inizia a studiare batteria jazz e classica. All’età di 17 anni incontra a Parigi la percussione africana, dove inizia la sua passione per il djembe.

Dal 1980 al 2005 si forma vivendo fra Africa (Senegal. Guinea, Mali, Burkina Faso e Costa d’Avorio) e Cuba.

Fondatore della Kaidara Dance Company (1984), con la sorella danzatrice-coreografa Katina Genero, la compagnia si esibisce in Europa, Africa e Canada.

Fondatore del gruppo musicale Bruno Genero Ensemble (1990), con il quale si esibisce in Europa, Africa, America settentrionale e isole caraibiche.

Riconoscimenti

Nel 1999 partecipa alla prima Biennale Internazionale delle Percussioni in Guinea, promossa dall’Unione Europea, dove viene celebrato come “Miglior djembefolà non africano” durante la serata dei Grandi Maestri.

Nel 2000 riceve “La Targa d’Onore al Merito” della Regione Piemonte per il suo operato artistico.

Collaborazioni Musicali

Mamady Keita, Doudou N’Diaye Rose, Sekouba Bambino Diabatè, Alfredo De La Fè, Zap Mama, Zucchero, Teresa De Sio

Collaborazioni Danza

Elsa Wolliaston, Germaine Acogny, Irene Tassembedo, Balé de Rua e Larrio Ekson per la danza contemporanea.

Album Musicali

Dopo l’esordio discografico nel 1996 con “Daby-Bâ” e il successivo “Yiri Kan” uscito nel 2006, dal 27 ottobre torna in radio con il nuovo singolo “Ekùn”, brano eponimo che anticipa il suo terzo disco di inediti, questa volta scritto a quattro mani con il DJ e producer Alain Diamond. L’album esce il 4 dicembre 2023, nello stesso giorno del secondo singolo “Run”.

Spettacolo Evento Teatro Regio Di Torino

TAM TAM (2000) - AFROSAN (2002) – SAFARA’ (2004) – YIRI KAN (2006) - HOMMAGE (2009) - ANCESTROS (2014)





CONTATTI / SOCIAL

Website

Instagram

Facebook

Youtube