L' ultimo saluto a Piero Angela si terrà a Roma, città in cui ha vissuto per decenni e cui era profondamente legato.

Addio ad un uomo che ha lasciato un segno indelebile nel panorama scientifico e culturale italiano, e anche da Roma, città che lo aveva accolto 50 anni fa, sono arrivate moltissime manifestazioni di vicinanza alla famiglia e di dolore per una perdita incolmabile. Il divulgatore scientifico, scomparso ieri a 93 anni, ha espresso la volontà di essere salutato da amici ed estimatori con una cerimonia laica.

Oltre all’amore per la scienza in ogni sua forma, cosa pensava invece di Dio?

“Non mi sono mai dichiarato né ateo né agnostico né credente. Io la penso come la penso. Sono un uomo di scienza e non mi posso esprimere riguardo a Dio”, ha dichiarato.

In pratica ha raccontato con chiarezza le cose come risultavano e risultano all' osservazione obiettiva, il che esclude senza appello qualunque ipotesi di interventi soprannaturali di qualunque natura nelle cose di questo mondo.

Non lo dimenticheremo.