Ancora mototour con i Pastori in Moto: le curve del Sulcis in due giorni spettacolari

Nuovo motogiro dei Pastori in Moto, questa volta attraverso le curve del Sulcis in un paesaggio misto di boschi e grotte con vista sul mare e piacevoli scorci montani. E non mancheranno i piatti tipici del luogo.



Le curve del Sulcis

Curve e tornanti si susseguono in questa scalata dei monti del Sulcis. Un tour organizzato in due giornate fruibili anche separatamente. Il percorso prevede la percorrenza della Sud Occidentale Sarda, una delle arterie caratteristiche della Sardegna che costeggia l’isola toccando luoghi di villeggiatura e centri interni ricchi di incantevoli paesaggi. La prima giornata (il 10 marzo) prevede piccoli sterrati non impegnativi, mentre la seconda (l’11 marzo) è un tragitto interamente asfaltato. Le due giornate prevedono anche due pranzi presso strutture caratteristiche con menu del luogo.