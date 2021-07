Martedì 20 luglio Blue Origin lancerà nello spazio la sua navicella New Shepard per la sedicesima volta dall'inizio dei test. Stavolta, però, a bordo ci sarà un equipaggio con 4 astronauti.

Il sito di lancio si trova in una posizione remota nel deserto del Texas occidentale e non è aperto al pubblico. Si potrà assistere al lancio solo tramite le immagini diffuse dalla stessa BlueOrigin dal proprio sito a partire dalle 13:30 ora italiana, mentre il decollo è previsto intorno alle 15.

A bordo della navicella ci saranno Jeff Bezos, suo fratello Mark, Wally Funk e Oliver Daemen. Dato che i primi due "astro-turisti" non hanno bisogno di presentazioni, non è così per gli altri due.

Wally Funk, è una signora di 82 anni che negli anni '60, insieme ad altre donne, fu selezionata per far parte del gruppo Mercury 13, sottoponendosi agli stessi test di valutazione degli astronauti maschi per andare nello spazio... ma la prima americana a farlo fu Sally Kristen Ride, venti anni dopo! Così grazie, a Bezos e alla sua New Shepard, Wally potrà coronare il suo sogno.

Oliver Daemen sarà invece il primo cliente pagante ad andare nello spazio, oltre a diventare il più giovane a farlo, visto che ha solo 18 anni. Per quel posto, Blue Orign aveva indetto un'asta, ma il vincitore non ha potuto partecipare al primo volo per sopraggiunti e improrogabili impegni... volerà in una delle prossime missioni. Così lo sostituirà Oliver Daemen.

Rispetto ai voli della Virgin Galactic di Branson, quelli di Blue Origin rispettano la "tradizione" dei lanci nello spazio. Un razzo vettore porterà la New Shepard con le persone a bordo fino ad un'altezza di 76 Km. La navicella, autonomamente, raggiungerà i 106 km di altezza, superando il limite di 100 Km oltre il quale, per convenzione, inizia lo spazio.

A quel punto, gli astronauti potranno alzarsi dai sedili e fluttuare all'interno della capsula grazie all'assenza di gravità, oltre a guardare la Terra dagli oblò. Tutto questo durerà al massimo circa quattro minuti. Dopo aver esaurito la spinta, la New Shepard inizierà la sua traiettoria discendente atterrando, grazie ai paracadute, a circa 2 miglia dal luogo dove è avvenuto il lancio.

Ma non tutti sono entusiasti delle iniziative di Bezos, così un gruppo di attivisti su change.org ha organizzato una petizione per non consentire al miliardario americano, una volta giunto nello spazio, di ritornare sulla Terra... che rimanga lassù!