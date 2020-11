Terzo singolo per la giovanissima e talentuosa artista.

Sulle radio nazionali “Fotografia”, terzo singolo della giovanissima e talentuosa Artista Denise Corallo in Arte DENISE. Questo brano, presentato in concorso a Sanremo Giovani 2020, è stato interamente composto da DENISE ed è accompagnato da un videoclip che esprime in pieno l'intensità del testo in cui l'Artista si confessa dando vita ad un'analisi introspettiva dove le immagini e le riprese danno forma alle parole che descrivono conflitti ed ansie interiori di una giovane ragazza.

Ci racconta la stessa DENISE attraverso le sue parole: “Guardi il tuo riflesso, non sembra lo stesso, ti sei presa a pugni senza farti male, pensi sia diverso ma anche il cielo immenso è poi lo stesso, volevi fuggire e poi... Questa vita impressa in fotografia, tutto è limitato non può andare via, questo spazio che sembrava una prigione, con le chiavi in tasca che fanno rumore”.

Denise Giusy Corallo nasce a Napoli nel 2002 e sin da piccola coltiva una fortissima passione per il canto, spronata dalla madre, fino ad iniziare professionalmente lo studio del canto nel 2018 con il noto Maestro Angelo Iossa. Oltre ad aver già pubblicato 2 singoli, sempre sue canzoni ma in lingua inglese e con uno stile più rivolto alla sensibilità internazionale, DENISE ha all'attivo molte esperienze come corista in studio di registrazione per diverse produzioni discografiche e vanta altresì una presenza live sui palcoscenici sia da solista che come corista anche con Artisti di fama quali Tullio de Piscopo e Tony Esposito.

L'Artista inizia nel 2019 a registrare i primi singoli presso la “Sud In Sound” di Napoli, Etichetta e Studi di Registrazione di Aniello Misto e del M° Gennaro e Franco ed oggi, con la loro Direzione Artistica sta realizzare un'intera Produzione Discografica che prevede l'uscita del suo primo Album nella primavera del 2021.