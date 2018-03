Di Biagio ritorna in rimessa

Luigi Di Biagio ha concluso la sua missione di "traghettatore" della nazionale, con onorevole impegno, viste le due scomode amichevoli contro Argentina e Inghilterra,già programmate da tempo come test pre mondiali.

Dico scomode visto che prendere in mano una squadra vistosamente sotto choc per l'eliminazione dal mondiale e dover affrontare due nazionali di livello, rischiando brutte figure, non è da tutti.

Bravo e serio dunque il signor Di Biagio, che si meriterebbe la riconferma. Ma il calcio è fatto di nomi e di risultati e se non hai un curriculum importante, rischi di essere considerato meno bravo come ha dichiarato (infelicemente) il "subcommissario" Figc Alessandro "Billy" Costacurta.

Il 20 maggio è la data del grande annuncio... vedremo chi canterà l'inno nazionale.