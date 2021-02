Fino a qualche mese fa il premier israeliano Netanyahu e l'allora presidente americano Donald Trump erano legati da una comune visione d'intenti per quanto riguarda la politica estera dei due Paesi e avevano persino annunciato un piano di pace unilaterale per risolvere la questione palestinese, trasformando Gerusalmme Est, Cisgiordania e Gaza in una sorta di riedizione del Bantustan in salsa mediorientale.

Adesso, Netanyahu è in scadenza di mandato in attesa che gli israeliani, per l'ennesima volta in poco tempo, votino per eleggere un nuovo Parlamento, mentre Trump non è stato rieletto per un secondo mandato. Entrambi, in questi giorni, devono affrontare dei procedimenti giudiziari che potrebbero decidere il loro futuro politico.



Questo lunedì, Benjamin Netanyahu era in un tribunale di Gerusalemme dove deve rispondere delle accuse di corruzione, da lui negate, in tre diversi casi giudiziari in cui è implicato. Netanyahu sta affrontando, da premier, un processo per aver violato tre volte la legge in cambio di favori che avevano come finalità quella di permettergli di mantenere l'incarico da premier.

Secondo la legge israeliana, un premier accusato di un crimine non è tenuto a dimettersi. Un ex primo ministro, Ehud Olmert, si è dimesso dalla carica di leader del partito quando fu indagato per corruzione nel 2008, anche se è rimasto primo ministro fino alle elezioni dell'anno successivo.

Una situazione paradossale, quella di Netanyahu, sottolineata dalle centinaia di manifestanti che rumorosamente lunedì lo hanno accolto fuori dal tribunale distrettuale di Gerusalemme con grida cartelli e striscioni, chiedendogli di lasciare l'incarico.



Una situazione paradossale anche quella di Trump che lo vedrà protagonista sul banco degli accusati (anche se ha detto che non sarà presente) nel Senato degli Stati Uniti per la seconda procedura di impeachment promossa dal Congresso nei suoi confronti.

L'ex presidente Usa è accusato di istigazione all'insurrezione per aver promosso il 6 gennaio l'assalto al Campidoglio da parte dei suoi sostenitori, mentre il Congresso era riunito per la conferma definitiva del risultato del voto delle elezioni del 3 novembre.

Secondo quanto i deputati dem hanno già sentenziato, Trump è responsabile di aver favorito la rivolta cha ha portato all'invasione del Campidoglio, causando anche la morte di alcune persone. A seguito di ciò la Camera dei Rappresentanti ha chiesto che Trump non possa ricandidarsi a future elezioni.

Il processo nei confronti di Trump inizierà martedì 9 febbraio con un dibattito di quattro ore a cui seguirà il voto sull'incostituzionalità o meno del procedimento. Ma visto che i democratici - con il voto della vicepresidente Harris - hanno la maggioranza nell'Aula, non ci saranno sorprese sul fatto che l'iter dell'impeachement proseguirà, entrando nel vivo a partire da mercoledì pomeriggio, con entrambe le parti (pro e contro Trump) a cui a ciascuna saranno concesse fino a 16 ore per illustrare il caso.

Tuttavia, non bisogna dimenticare che il Senato potrà condannare Trump solo con una maggioranza di due terzi dell'Aula, il che significa che 17 repubblicani dovranno unirsi al voto dei 50 democratici. Al momento, però, non sembra che i repubblicani abbiano intenzione di condannare Trump.