Zingaretti, via social, ha pubblicato un video in cui fa sapere di essere risultato positivo al contagio da Covid-19.

Non ha nulla, sta bene... ma dovrà starsene chiuso in casa per un paio di settimane.

Si può applaudire alla democraticità del coronavirus che non fa distinzioni di censo e di casta, ma non si può non finire per chiedersi se le misure scelte per affrontarlo non siano state esagerate.

Pd: "Forza Nicola, in bocca al lupo."



Giorgia Meloni: "In bocca al lupo a Nicola Zingaretti. Forza!"



Matteo Renzi: "Forza Nicola, tutti con te!"



Matteo Salvini: "Al segretario del PD Nicola Zingaretti, positivo al virus, il mio augurio di una pronta guarigione. Non è normale fare polemica quando c’è di mezzo la salute!"



Vito Crimi: "Piena vicinanza a Zingaretti e a tutti coloro che sono stati contagiati e combattono contro il coronavirus."