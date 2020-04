UK Ricoverato Boris Johnson e sarebbe attaccato a un ventilatore polmonare. Una nota rilasciata dal portavoce di Downing Street annuncia il ricovero del Premier Britannico Johnson per coronavirus.

“Questa è una misura precauzionale poiché il Primo Ministro continua ad avere sintomi persistenti da coronavirus 10 giorni dopo essere stato testato positivo”.

Semplici esami di controllo ma l’agenzia russa Ria Novosti parla di un Boris Johnson attaccato a un ventilatore polmonare per respirare.

Quindi la situazione sarebbe molto più grave di quella dichiarata dalle autorità britanniche. La notizia non è stata confermata ma neppure smentita come quella relativa al decesso del Principe Filippo per complicazioni da coronavirus.

Il Premier britannico Boris Johnson all’inizio dell’emergenza da coronavirus nel Regno Unito aveva optato per l’immunità di gregge, affermando che i britannici si sarebbero dovuti abituare a perdere le persone care ma alla fine i dati dei morti e dei contagi hanno dimostrato la pazzia del suo piano.