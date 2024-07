La prima edizione della Fiera Antiquaria di Arezzo fu organizzata nel 1968, grazie ad un gruppo di appassionati guidati da Ivan Bruschi e, dopo tanti anni e tante edizioni mensili, è ancora la più grande fiera del genere in Italia. La prossima edizione si terrà il 6 e 7 luglio 2024 e visitarla non sarà solo una passeggiata tra oggetti rari e preziosi ma vi troverete immersi in un mondo speciale fatto di antiche botteghe, di artigianato tradizionale e di cultura e storia...