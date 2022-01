Non tutti gli utilizzatori di sigaretta elettronica utilizzano liquidi pronti , ovvero in confezioni da 10 ml con un dosaggio più o meno presente di aroma e nicotina. C'è chi preferisce creare il proprio liquido autonomamente partendo dagli ingredienti base quali :

Glicole Propilenico

Glicerolo Vegetale

Eventuale acqua bidistillata

Eventuale nicotina

Una percentuale variabile di aroma

Per fare questo è necessario sapere che :

Glicole Propilenico, Glicerolo Vegetale ed Acqua bidistillata devono rispondere ad una farmacopea, preferibile se FU ( Farmacopea Ufficiale Italiana La nicotina è assolutamente consigliato acquistarla da canali ufficiali nei classici booster da 10ml, notificati TPD (Tobacco Products Directive) Glia aromi prodotti dalle aziende italiane hanno un alto grado di affidabilità e controllo. Se si desidera miscelare più aromi meglio conoscere prima ciò che ci si sta accingendo a fare e comunque è consigliabile non superare i dosaggi consigliati dal produttore in funzione della modalità di utilizzo. Normalmente alte concentrazioni di aroma sono idonee per un utilizzo sporadico/meditativo. Se invece lo scopo diventa l'utilizzo nel quotidiano è sempre preferibile restare vicino le dosi minime consigliate dal produttore.

Per quanto riguarda il "fai da te" esistono portali aggiornati dagli stessi produttori, contenenti ricette ed informazioni sulle composizioni degli aromi. Il più conosciuto è e-liquid recipes.

L'attività di DIY è sempre consigliato eseguirla in ambiente pulito, con strumenti igienizzati. Altamente sconsigliato è il riciclaggio di confezioni già utilizzate, specie se in plastica. La boccetta di vetro ambrata è il migliore contenitore in quanto essendo piuttosto resistente all'usura ne consente il riutilizzo previo un lavaggio ed una asciugatura accurati.

Per rispondere alla domanda "il DIY è pericoloso?", la risposta è ovviamente NO. E' sufficiente sapere ciò che si sta facendo ed in caso contrario documentarsi adeguatamente.

Lascio come riferimento il video che segue che illustra in modo sintetico i passaggi da seguire per ottenere il proprio liquido/aroma nel modo più sicuro ed adeguato possibile.