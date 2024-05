Il nuovo singolo dell’artista piemontese

…L’importante è credere in noi stessi…

Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=IsOheTRodM0Dopo il precedente singolo “W la noia”, Sylvia Meritano in radio e nei principali store digitali con "Non dipendi" (per Astralmusic), un brano prodotto da Andrea Mei (Gang, Nomadi Danilo Sacco, ecc.) che ne è anche il compositore insieme a Marco Mattei (Anna Oxa, ecc.). Il testo porta la firma di Mimmo Abate, già autore di successo per Giorgia.

La canzone, dalle sonorità pop/dance, racconta la voglia di indipendenza e invita al “fregarsene” del pensiero, delle parole e atteggiamenti che subiamo dagli altri. L’importante è credere in noi stessi.

Il videoclip è firmato nuovamente da LeTrote Production, collettivo tutto al femminile che vanta il successo al premio XX edizione del Roma Videoclip Indie come miglior video indipendente per "W la noia".



Biografia

Sylvia Meritano (Villanova D’Asti) inizia a studiare canto a 13 anni presso l'officina musicale di Chieri.

Successivamente partecipa a diverse edizioni del Nastro D'Argento a San Damiano D'Asti. Nel 2017 partecipa ad Area Sanremo arrivando in semifinale nazionale. Nello stesso anno entra a far parte dell'accademia Vocal Care della vocal coach Danila Satragno presso le sedi di Milano e Savona. Nel gennaio 2020 esce il singolo "Tra sogno e realtà" prodotto dalla Flender Produzioni di Roma. Con questo brano riceve il premio "Rilevazione dell'anno" con Radio Alba e G.R.P. Nel 2022 inizia a cantare in diversi locali e nell'estate partecipa al Tour di The Voice Senior 2022, il programma di Rai 1, per le piazze d'Italia. Nel 2022 entra in studio e realizza "W la noia", scritto da Andrea Mei e Marco Ciappelli, già autore per Noemi, Amoroso, Nina Zilli e altri grandi interpreti.