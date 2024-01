Cos'è il Metaverso? è difficile che negli ultimi anni non abbiate sentito nominare questa parola nemmeno una volta, sicuramente è un argomento molto interessante e molto complesso, ma non siamo qui per parlare di cosa sia oggettivamente, ma di cosa sia per i Radice Cubica e Picciotto , che tramite un beat hip hop molto tendente al funky e con delle rime simpatiche ma allo stesso tempo taglienti, ci teletrasportano in uno scenario grottesco al limite del ridicolo che come citato da loro sembra un reality ma in realtà è la vita di tutti i giorni.

Dalla TV spazzatura alle solite promesse dei politici, trattano quei argomenti che ascoltandoli fanno storcere il naso ai giovani e soprattutto a noi italiani.

Il brano del gruppo in collaborazione con il rapper siciliano, si chiama appunto METAVERSO e da venerdì è online su tutte le piattaforme digitali dove sta riscuotendo tanti ascolti, vi invitiamo ad ascoltare questi ragazzi che sono bravi e meritano tanto.