Angela Iantosca giornalista e scrittrice d’inchiesta si racconta in una maniera del tutto fuori dal normale, domani alle ore 8.30 live Facebook su Social Talk Web, con Alessandro Battaglia.

L’autrice (che ha scritto anche un altro libro sulla tossicodipendenza: “Una sottile linea bianca”) svolge un forte impegno sociale e civile con varie attività di divulgazione e di prevenzione.

“La droga – dice - è democratica, nel senso che non si ferma di fronte ai titoli di studio, e riguarda inesorabilmente tutti, le periferie e il centro delle città. Dopo avere incontrato famiglie in tutta Italia ho voluto raccontare adesso l’importanza del chiedere aiuto, la necessità di far rete, di trovare la forza di compiere scelte estreme per salvare un figlio, di mettersi in discussione, di comprendere le proprie responsabilità, di ritornare a vivere per poter davvero aiutare”.