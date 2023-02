L’artista siciliana lancia una provocazione con il suo nuovo singolo.

Con "SESSO” Lorena Cernuto combatte alcuni stereotipi del giorno d'oggi. Il titolo è una chiara provocazione a chi ancora oggi pensa che parlare di sesso o sessualità in generale sia uno scandalo. Il messaggio è chiaro: con questo singolo l'artista vorrebbe che ci accettassimo per come siamo realmente, imparando a odiare di meno e ad amarci di più.

Lorena Cernuto, artista emergente siciliana nata il 6 ottobre del 2001 a Milazzo in provincia di Messina, pubblica il suo primo singolo ufficiale "SESSO" disponibile su tutti i digital stores dal 17 ottobre e dal 20 su YouTube. L'artista si ispira ad uno dei suoi idoli: Emma Marrone.

"SESSO" è il primo brano registrato in uno studio musicale, fino ad ora Lorena si era esercitata solo alla realizzazione di cover di brani affermati. Il videoclip è un visual, ed è stato girato da Vincenzo Monte, videomaker e fotografo di artisti nella scena urban italiana, come Skinny & Nico Pandetta.

All'interno del video, la comparsa principale oltre lei, è Alex Tonti, attore su Netflix nella seria italiana "Summer Time" e partecipe ad alcune serate del Grande Fratello Vip, con più di 200.000 followers su Instagram e oltre 400.000 su TikTok. Il brano è stato registrato da “PalmTownStudio”, studio di registrazione a Milazzo (ME) curandone sia l'aspetto del suono, dalla registrazione e produzione, all'aspetto grafico come la cover.

Instagram: https://instagram.com/lorenacernutoof?igshid=YmMyMTA2M2Y=

YouTube:https://www.youtube.com/@lorenacernutoofficial8435/featured