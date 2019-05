Tasso di interesse, la Bank of England non cambia neppure stavolta

Il meeting di politica monetaria della Bank of England non ha regalato alcuna sorpresa agli investitori. Ci si aspettava una conferma dei tassi di interesse e così è stato.

Quello che invece ha deluso i mercati è stato l'approccio soft della BOE, che è stato giudicato molto meno aggressivo rispetto a quanto ci si attendesse.

Il board della banca, infatti, pur confermando futuri rialzi, ha dichiarato che questi avverranno in modo graduale. Il tasso di interesse attuale, pertanto, rimane fermo allo 0,75%.

Anche la BOE è in attesa di conoscere quale sarà l'esito della Brexit, mentre il Pil è visto in risalita all'1,5% rispetto al precedente 1,2% grazie all’incremento delle scorte da parte delle imprese, in previsione di un'uscita del Regno Unito dall'Ue.