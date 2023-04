"Tutti gli italiani che hanno voluto lasciare il Sudan lo hanno fatto, sono stati trasferiti a Gibuti, nel Paese sono rimasti alcuni volontari di Emergency e alcuni missionari".

Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani arrivando al Consiglio affari esteri.

"Rientreranno in Italia con un volo dell'aeronautica militare verso le 18:30-19:00 all'aeroporto di Ciampino", ha aggiunto. "Stanno tutti bene, voglio ringraziare chi ha partecipato a questa operazione difficile", ha aggiunto. "È stato un weekend lungo - ha detto l'alto rappresentante della politica estera Ue Josep Borrell arrivando al Consiglio affari esteri -, abbiamo lavorato per portare via le nostre persone dal Sudan ed è stata un'operazione di successo: centinaia di cittadini Ue sono fuori dal Paese, più di un migliaio di persone, ringrazio la Francia e saluto con favore gli sforzi comuni di molti Paesi. Ora dobbiamo spingere per una tregua, non possiamo permettere che il Sudan imploda perché creerebbe scosse telluriche in tutta l'Africa".