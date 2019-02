MANUALE DI VOLO PER UOMO, tutti in piedi per Cristicchi

Il pubblico si alza in piedi ed è un'ovazione lunga diversi minuti.

Uno “spettacolo meraviglioso” in cui tutti in piedi, senza eccezioni, rivolti verso “quella” solitudine complicata che si era appena rivelata.

Un percorso evidente, così strepitoso, dove c'è stato l’enorme impegno nella sua realizzazione; ogni aspetto della rappresentazione era curatissimo, preparato con rigore.

D’altra parte non è facile esprimere dubbi e perplessità, anzi molto rispetto al cospetto di tanta sofferenza.

Straordinario vedere l’enorme impegno di “Raffaello” per uno spettacolo veramente commovente, in cui sta per risorgere la sua umanità. Dipinge la sua stanza, soprattutto quella dell'anima.

La morte inattesa e improvvisa del papà e del passaggio da figlio a reale destinatario della lacerante eredità, innesca all'improvviso il vero test che condurrà all'isolamento dettagliante, della sua condizione intellettiva.

Solleticando la mente, colma di poteri speciali, ai molti sconosciuti, e che anch'egli ignora di possedere, scoprendoli, riuscirà ad assecondare i sentimenti propri, guariti abilmente, che lo aiuteranno ad intercettare il “MANUALE di VOLO” ricco di emozioni, poesia, musica, grazie ad un nutrimento di leggera surreale follia.

_©Angelo Antonio Messina

Dal 25 al 27 febbraio 2019 ore 20.45 Teatro Manzoni Milano

poi riprenderà il tour fino ad aprile con chiusura a Roma

