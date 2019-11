Brad Pitt starebbe cercando di riconquistare Jennifer Aniston. A dimostrazione che la notizia sembri essere più che una supposizione, l'incredibile regalo che l'attore vuole fare a Jennifer Aniston.

Infatti, secondo quanto riportato da IBTimes.com, Pitt, per riconquistare l’ex moglie starebbe per ricomprare la casa in cui la coppia visse ai tempi del loro matrimonio, durato 5 anni prima di lasciarsi nel lontano 2005.

Non un regalo da nulla, visto che per comprare la villa messa in vendita dall'attuale proprietario, Jonathan Brooks, sono necessarie alcune decine di milioni di dollari, 44,5 per la precisione. Evidentemente però, il gesto, secondo Brad Pitt, potrebbe essere quello giusto per convincere la Aniston che lui sta facendo sul serio.

Intanto, però, la cronaca rosa sembra vole attribuire a Brad una nuova ulteriore fidanzata, l'attrice 30enne Alia Shawkat, che andrebbe a sostituirsi all'ultima ex, la bionda Sat Hari Khalsa.