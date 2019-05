Il vero tesoro naturale degli amanti della pietra, è il marmo travertino, il preferito dagli architetti. Il calcare si forma sotto la pressione e il calore della crosta terrestre nelle sorgenti calde e nelle grotte calcaree. A causa delle sue origini, ha alcune caratteristiche distintive come piccoli fori, motivi e una gamma di colori dal più leggero degli avori alle tonalità più scure come i riflessi dorati e persino i marroni, questi toni derivano da tracce di ferro e materiali organici. Oggi vediamo case classiche che integrano mantelli di travertino, vie d'ingresso e spazi contemporanei con pareti di travertino come punti focali artistici e scultorei.

Architetti e designer amano questo rivestimento superficiale per la sua bellezza naturale, le diverse scelte e il look classico che si adatta a quasi tutti i progetti di interni o di design, dalle cucine ai bagni, alle pareti in stanze focali come le zone living alle caratteristiche architettoniche come le scale, il travertino è un'ottima scelta lussuosa.

Gli spazi moderni e le stanze tradizionali sono compensati in modo impeccabile con l'aggiunta di elementi in travertino, che si tratti di un pavimento levigato, di un camino o di una facciata.

UNA BREVE STORIA DEL MARMO TRAVERTINO

Il travertino è un elemento di lusso in pietra naturale per interni contemporanei su misura, eppure ha una lunga storia che può essere ricondotta all'architettura romana antica tra cui il famoso Colosseo. Un classico duraturo, che è anche usato nel design architettonico moderno e contemporaneo come Mies van der Rohe classico del 1929 per il Padiglione della Germania per l'Esposizione Internazionale di Barcellona. Questo design canonico ed estetico ha ispirato molti usi innovativi del travertino all'interno degli spazi modernisti.

SCALE DI PIETRA

Immagina uno spazio trasformato dall'ordinario layout di residenza a un modernismo sontuoso, semplicemente attraverso l'uso del marmo travertino. Dalle facciate, i controsoffitti, le pareti di marmo, i pavimenti e persino le scale, la scelta di questa pietra è lussuosa e ha l'eleganza di diventare un elemento centrale per qualsiasi ristrutturazione o progetto architettonico. Il colore sottile, la fantasia e la bellezza naturale della pietra fanno sì che duri per generazioni, stili e tendenze decorative.

Questo delizioso marmo levigato è amato per la sua complessità di tessitura, i modelli naturali di variazioni di colore e le bande sottili. Può essere usato per trasformare una cucina semplice donando un'immagine di eleganza.

La qualità davvero duratura del marmo travertino ti consente di abbinarlo a mobili moderni, opere d'arte eclettiche e materiali di superfici diversi, tra cui pelle, legno e vetro, qualsiasi cosa si scelga, può regalare una bellezza senza tempo agli spazi e design.

Con il contributo di LePietre.Srl