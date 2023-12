Negli ultimi anni, la personalizzazione e il storytelling hanno assunto un’importanza crescente negli allestimenti presenti nelle fiere e nei saloni internazionali. Le aziende hanno compreso che per distinguersi da tutti gli altri espositori e catturare davvero l'attenzione dei visitatori è necessario andare oltre i classici banner e volantini promozionali.

Oggi i clienti cercano sempre più una connessione emotiva con i brand, e vogliono sentirsi parte di una storia più grande. Come emerso da uno studio condotto dall’Università Bocconi nel 2018, gli stand fieristici devono quindi raccontare una narrativa che coinvolga il pubblico e generi empatia verso il marchio. Molte società hanno iniziato ad integrare elementi della propria storia, missione e valori negli allestimenti, ricreando vere e proprie ambientazioni immersive che consentono ai visitatori di immergersi nel mondo dell'azienda.

Uno dei settori pionieri in quest'ambito è quello del lusso. Grandi nomi come Prada, Gucci e Bulgari allestiscono nei padiglioni vere e proprie gallerie d'arte o salotti vintage ricchi di dettagli, che trasportano i visitatori in un'esperienza multisensoriale unica. L'obiettivo è stimolare nel pubblico sensazioni ed emozioni tali da rimanere impresse a lungo. Tale approccio ha portato queste aziende ad avere un tasso di conversione dei contatti inlead doppio rispetto alla media del settore.

Un altro modo per creare coinvolgimento è quello di rendere l'esposizione il più possibile personalizzata in base agli interessi dei singoli. Molte aziende tecnologiche come Intel, HP e Samsung chiedono ai visitatori di compilare un breve questionario all'inizio del percorso per comprendere le loro esigenze specifiche. Lo stand si adegua poi dinamicamente mostrando unicamente i prodotti e i servizi più in linea con il profilo del visitatore, aumentandone il grado di engagement.

È dimostrato come la personalizzazione e il storytelling siano elementi chiave per promuoversi con successo nelle fiere. Le aziende che sapranno coinvolgere il pubblico a livello emotivo attraverso esperienze altamente personalizzate e la narrazione del proprio brand avranno maggiori possibilità di differenziarsi, creare ricordi duraturi e generare contatti qualificati. La sfida del futuro sarà alzare ulteriormente l'asticella dell'innovazione e dell'immersività negli allestimenti fieristici.

Con il contributo di Allextire Srl