Assegno alle casalinghe e tesseramento

In occasione della seconda raccolta firme "ASSEGNO ALLE CASALINGHE" il Segretario Provinciale di Caserta Fabio Simeone ha dichiarato:" oggi Save The Children ha pubblicato un rapporto tra natalità e lavoro delle mamme in Italia.

In questo rapporto è dichiarato che soprattutto in Campania, i progetti che riguardano mamme e lavoro trova maggiori ostacoli e che a livello nazionale, a causa della maternità, le donne devono scegliere se fare figli oppure lavorare.

È fuori dal mondo che nel 2018, oltre alla scarsa presenza ed efficienza dei servizi per la prima infanzia, ci sia ancora questa forma di discriminazione nei confronti della donna italiana. Per questo motivo noi del Movimento Idea Sociale, da anni portiamo avanti la campagna di raccolta firme per "ASSEGNO MENSILE ALLE CASALINGHE ".

Una firma, soprattutto delle mamme casalinghe , può aiutarci a far rispettare un giusto diritto sancito anche dalla sentenza di Corte Costituzionale del 1995 che stabilì, con assoluta fermezza, che quello della casalinga è un lavoro a tutti gli effetti.

Voglio ricordare infine che è aperta la campagna di tesseramento 2018 e ci rivolgiamo a tutti quegli italiani, uomini e donne, disoccupati e lavoratori, mamme casalinghe e ĺavoratrici, adulti e giovani che sono stanchi di questa finta democrazia e reale tangibile e subdolo regime dei potentati economici che hanno gettato il nostro tessuto sociale nell'oblio assoluto calpestando ogni diritto, di iscriversi al movimento e a reagire all'immobilismo omicida in cui questo sistema partitocratico colpevolmente ci ha regalato".