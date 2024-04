Non solo un segno zodiacale, ma il simbolo dell’essere spesso relegati a luoghi comuni e stereotipi: andare controcorrente può salvarci dall’apatia e dal conformismo

Nel suo nuovo singolo, Leonardo Fontanot esprime la voglia di vivere con leggerezza e semplicità, fuori dagli schemi. In questo senso la metafora dell’oroscopo, nella ripresa del suo ascendente, sembra voler rappresentare una vita predeterminata, senza possibilità di appello, ove tutto ciò che non rispetta i canoni imposti dalla società si pone nella logica anticonformista, creando tensione. La stessa idea del rapporto di coppia sembra confinato nella logica di una vita stabile, dentro quattro mura e con il lavoro fisso. Andare controcorrente è l’unico modo per ridisegnare l’assetto delle costellazioni con la propria immaginazione ed evitare di essere preda dell’apatia.

Leonardo Fontanot, classe 1995, di origine veronese ma residente nelle Marche, autore, interprete, produttore musicale e polistrumentista, nei suoi brani spesso suona batteria, pianoforte, chitarra e synth basso. Una parte degli strumenti che usa li costruisce da sé o li modifica anche perché Leonardo Fontanot ha avuto l’opportunità di crescere immerso nella rinomata bottega di liuteria del padre, da cui ha imparato a maneggiare gli strumenti. Grazie a questa abilità, il lavoro e la ricerca sui suoni è continua nella sua musica.

Dopo l’esordio discografico, in estate, con i singoli “Sempre con te Tranne con te Ancora io e te Troppo perché Solo io e te” e “Mi sa”, l’autore ha pubblicato nuovi brani come “L’Era dei suicidi”, ”In attesa di me”, “Appicchiamoci “, “Ad un passo” e “Allegria”.

Esce a marzo 2024 il nuovo singolo “Capricorno” che, insieme agli altri brani già pubblicati, andrà a comporre la tracklist del nuovo album in uscita per il prossimo autunno.

Etichetta: CUTCOMBO RECORDS



