Sono in corso, presso i vari USR d’Italia, sit-in di protesta da parte dei Diplomati Magistrali da anni vittime di ingiustizia e disparità di trattamento, anche sul piano giudiziario. Il tutto nel silenzio del Governo che non vuole stabilizzare tali docenti.

Proprio oggi, durante il sit-in nei pressi dell’Ufficio Scolastico del Lazio, la famosa attrice Claudia Pandolfi ha solidarizzato con i maestri DM.

“Ricordiamo altresì che da più di dieci giorni 10 maestre Diplomate Magistrali sono in sciopero della fame e, nonostante i ripetuti solleciti, dal ministero dell'Istruzione né dal Governo non è arrivato nessun segnale di dialogo né di solidarietà. Questo è il Governo giallorosso! Questa è la ministra Azzolina, ex sindacalista illacrimata, alla quale chiediamo le dimissioni immediate per incapacità conclamata e riscontrata nella gestione della Cosa pubblica”, affermano dall’Associazione Nazionale Liberi Insegnanti.