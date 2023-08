Esperienza All-In-One Perfetta: Scopri l'Acer All-In-One Ryzen 3 3250U

L'evoluzione costante della tecnologia ci ha regalato dispositivi che combinano funzionalità potenti con comodità senza precedenti. L'Acer All-In-One Ryzen 3 3250U è un esempio perfetto di come l'innovazione possa rendere la nostra vita digitale più semplice ed efficiente.

Potenza e Prestazioni:

Dotato di un processore AMD Ryzen 3 3250U Dual Core che lavora a 3,2 GHz, questo all-in-one offre prestazioni solide per soddisfare le tue esigenze quotidiane. L'ampiezza di 16 GB di SDRAM DDR4-3200 garantisce che multitasking, navigazione web e applicazioni siano gestite con agilità.

Ampio Archivio Digitale:

Con uno spazio di archiviazione SSD PCIe NVMe da 512 GB, avrai a disposizione una quantità generosa di spazio per conservare i tuoi documenti, foto, video e progetti. Questo non solo assicura una rapida accessibilità ai tuoi contenuti, ma garantisce anche un'esperienza fluida e reattiva.

Dettagli Visivi Eccellenti:

La visualizzazione di contenuti non è mai stata così nitida e dettagliata grazie al display da 24" con risoluzione FullHD (1920 x 1080). Inoltre, il pannello antiriflesso ti permette di lavorare o intrattenerti senza abbagliamenti, anche in ambienti ben illuminati.

Connettività Senza Limiti:

L'Acer All-In-One non delude neppure in termini di connettività. Wi-Fi 802.11ac e Bluetooth 5.0 assicurano una connessione wireless veloce e affidabile. Se preferisci connessioni cablate, la porta LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000 è pronta per offrirti stabilità e affidabilità. Le porte USB 2.0 e 3.0 facilitano il collegamento di dispositivi esterni.

Pronto all'Uso e Supporto Dedicato:

Uno dei punti di forza di questo all-in-one è la sua immediata usabilità. Con tutti i driver di sistema, gli aggiornamenti e le utility già installate, potrai iniziare a lavorare o giocare senza perdere tempo. Inoltre, puoi contare su 24 mesi di garanzia italiana e assistenza tecnica pronta a rispondere alle tue domande.

Versatilità per Tutti:

L'Acer All-In-One Ryzen 3 3250U è perfetto sia per l'ambiente aziendale che per l'uso personale. Le sue prestazioni affidabili si sposano con la sua versatilità, rendendolo ideale per attività professionali, studio e intrattenimento multimediale.

In sintesi, l'Acer All-In-One Ryzen 3 3250U rappresenta il connubio perfetto tra prestazioni elevate e convenienza, offrendo un'esperienza all-in-one che soddisfa ogni tua esigenza digitale.

