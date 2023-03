….una relazione finita a causa di uno sbaglio…

“Tutto in fumo” è il nuovo singolo del cantante modenese Cosimo Rosato, in arte KOS, un brano dalle sonorità pop, già disponibile nei principali store digitali per l’etichetta discografica Shuffle s.r.l.

“Due cuori un solo film, respiri e battiti e mando tutto in fumo, parlo e sudo e non ti sento più. Chiamami lunedì che ho ancora tutto in fumo”, così l’artista canta nel ritornello di questa canzone scritta da Vittorio Valenti.

Kos: “La canzone parla di una relazione finita a causa di uno sbaglio commesso da un ragazzo che, dopo essersi pentito e reso conto dei suoi sentimenti, scrive una lettera alla sua compagna per chiederle scusa, cercando di salvare la relazione.”

https://www.youtube.com/watch?v=a8yfpCxI4ng

Kos nasce a Modena l’11 maggio 2002. La passione per la musica nasce già da bambino, ascoltando dai dischi dei genitori artisti come Led Zeppelin o Dire Straits. Ad 8 anni comincia a suonare la chitarra regalata a Natale dai genitori e dopo pochi anni comincia ad ascoltare band come Green day, My Chemical Romance e Panic! At The Disco, gruppi che lo influenzeranno nel suo percorso musicale. Kos per scrivere i suoi brani si affida alla notte, ritenuta da lui “portatrice di creatività”.

INSTAGRAM: kosmirosato