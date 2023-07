Sei una persona che beve solamente quando ha sete???

In questo modo chiunque potrebbe essere a rischio di disidratazione, specialmente in questi giorni di elevate temperature, questa piccola regola può essere vitale per molte persone che purtroppo se ne dimenticano molto spesso. Una mancanza che genera non soltanto molta sete, ma provoca disidratazione. Però ad ogni problema, c'è una soluzione, quella di Idratarsi. Bere, sembra un gesto molto semplice, naturale, che però non viene preso in considerazione come si dovrebbe. Bisogna bere sempre, per idratare il nostro corpo e non soltanto quando arriva la bella stagione con il caldo torrido, bisogna soprattutto bere perché è salutare per il nostro organismo, ma perché sudando andiamo ad eliminare acqua dal nostro organismo e bisogna reintegrarla. Spesso dai medici, ma anche parlando con le persone che ci circondano ci ritroviamo a parlare di idratazione, sai la dietologa, il medico, il personal trainer mi hanno detto di bere almeno 2LT di acqua al giorno. Ma andiamo a vedere esattamente nel dettaglio cosa si intende per IDRATAZIONE?

"Idratarsi" significa garantire al corpo la giusta quantità di acqua, essendo che nel corpo umano non sono presenti “scorte” di liquidi e dunque diventa indispensabile bere per reintegrare quei liquidi persi con il sudore, etc., si basti pensare che circa il 70% del nostro corpo è composto di acqua e molte funzioni fisiologiche del corpo dipendono dall’idratazione: Nei maschi adulti rappresenta circa il 60% del peso corporeo; dal 50 al 55% nelle femmine, (caratterizzate però da una maggiore percentuale di grasso corporeo rispetto ai maschi) e fino al 75% in un neonato. Per tale motivo è sempre opportuno mantenere la temperatura corporea nella norma, in modo da riuscire a produrre la saliva, le lacrime degli occhi, etc., andiamo a mantenere sani i nostri sistemi linfatici, il giusto liquido delle pleure, sangue, la lubrificazione delle articolazioni, e dei tessuti molli. È normale che, se non ci idratiamo nel modo giusto, quindi con la disidratazione aumenta la temperatura corporea. L’acqua corporea viene eliminata con la produzione di urine e feci e con la sudorazione. Le conseguenze della disidratazione dipendono moltissimo dall’età. Ad esempio, nei neonati, visto che hanno una perdita di liquidi molto elevata è necessario reintegrare liquidi circa 800 ml al giorno, i bambini e gli adolescenti dipende dalle attività fisiche e da dove vivono, mentre negli anziani non varia l'apporto giornaliero di liquidi che si aggirerà sempre intorno ai 2,5 LT al giorno, nelle donne 2 LT. Come abbiamo visto anche prima, essendo che l'uomo ha più massa magra in confronto alla donna, dovrà idratarsi maggiormente. La donna incinta dovrebbe assumere mediamente 350 ml in più al giorno quindi 2,350 Lt al giorno, mentre in una fase di allattamento aumentare fino a 3LT, essendovi anche una parziale influenza dei liquidi quale componente del latte materno.

IDRATAZIONE D’ESTATE… E D’INVERNO: COSA CAMBIA?

La temperatura esterna impatta sulla sudorazione, per questo d’estate è fondamentale bere maggiormente per evitare la disidratazione, le persone più esposte sono i bambini e anziani, in quanto con l'innalzamento delle temperature abbiamo una diminuzione dell’acqua corporea pari al 10% del proprio peso e dunque più esposti a quello che noto come ad ipertermia o più comunemente detto “colpo di calore” con possibili complicazioni importanti a livello cardiovascolare, anche gravissimi.

Come riconoscere la disidratazione?

Tutti sappiamo che il primo segno di disidratazione è la sete, ma esistono anche altri campanelli d'allarme, ovvero: la poca energia, la perdita di tonicità corporea e la pelle secca. Durante l’estate la sete si deve prevenire, bevendo magari poco, spesso. Tutta l’acqua, che andiamo ad eliminare attraverso (sudorazione, minzione ecc.) bisogna che venga reintegrata sotto forma di liquidi e tramite una dieta ricca di frutta e verdura. Reintegrare sotto forma di liquidi vuole dire che non è necessario bere solo acqua, anche perché dopo un po' acqua stessa da sensazione di nausea, quindi nei liquidi per idratazione sono contemplati anche tè, tisane, bevande vegetali, latte, succhi, frullati, brodi e altri tipi di bibite dissetanti... È normale che non siano inseriti caffè, bevande alcoliche, e bibite gassate. Nel caso ci capitasse di avere uno di questi sintomi, astenia, sonnolenza, affaticamento, palpitazioni, vertigini, secchezza della pelle, torpore e, naturalmente sete. molto probabilmente siamo in una fase disidratazione. Per Idratazione non significa che dobbiamo solo reintegrare liquidi che andiamo a perdere, ma idratazione prende anche tutto ciò che è il tessuto epiteliale (pelle) quindi anch’essa ha bisogno di essere idratata, in estate facciamo il bagno al mare, in piscina, ci esponiamo al sole, quindi bisogna aumentare apporto di liquidi, ma non solo bisogna integrare con creme per il viso, corpo, sieri, in questo modo aiutiamo a rendere la pelle più morbida e più giovane.

Argomento: L'Idratazione

Rubrica: Benessere, Salute, Prevenzione, Sana Alimentazione & Cultura Culinaria