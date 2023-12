Jane Rose Caruso vive a Beltory, autrice di romanzi up-lit e fiabe. Ex libraia, con studi in Giurisprudenza, nel 2011 ha fondato La Fenice Book, blog letterario. Oggi si occupa di creazioni digitali e social.

Direttrice di tre collane editoriali. Vive con il marito, i figli e due cani in una casa in campagna, sulla cima di una collina, immersa nel verde. Ama la natura e il suo fiore preferito è la lavanda. Beve tante tazze di tè, si diverte a scrivere fiabe insieme a suo figlio immaginando di vivere su una nuvola di panna.

È autrice della serie “Miss Garnette Catharine Book cooking”, composta da quattro volumi principali, due novelle, un’agenda giornaliera, l’erbario delle emozioni, un planner settimanale, un ricettario. Serie tradotta in inglese dalla Vintage Editore.

Nuovo progetto della serie: Tè, biscotti e bauli scritto a quattro mani con l’autrice Lisa Bresciani, Miss Book a Casa Glicine.

Due novelle della serie “Coutry Conerville”, dove tratta il tema della perdita, rinascita, malattia e bullismo: Il Sentiero delle Lucciole e Natale a Conerville.

Per bambini ha pubblicato la serie di albi illustrati “Le fiabe della Buonanotte”, di cui sono usciti: Bert il topino e il mal di pancia al lampone, La magica notte di polvere stellata, Red il pettigiallo, Bert & Poddy e la grande festa d'estate e La fata della luna (questi ultimi due illustrati dalla bravissima Chiara Vincenzi). Una fiaba natalizia che dona sani principi ai bambini: Carotina e la magia del Natale. Ha intrapreso un progetto con Tomolo Edizioni. Fiabe da borsetta di cui sono usciti: Il Natale degli agrifogli, La lumachina della zucca, Un riccio come una castagna, Girini gioiosi al lago dorato. A Novembre 2023 il nuovo progetto sulle fate: Le fate di FairyMaple.

Uno degli ultimi libri è ispirato al Giappone, Il quartiere dei ciliegi in fiore. Per More Stories è uscita la novella natalizia La cioccolateria in Muffin Street e lo spin-off Una cioccolata per Ophelia. Infine ha pubblicato con Sàga Edizioni, L’erborista delle anime dimenticate. Ha partecipato con i suoi racconti a diverse antologie: Un Battito di Cuore (Darcy Edizioni) e Halloween stories (Segreti in Giallo).

Abbiamo finalmente letto “La cioccolateria in muffin street” che potete trovare su Amazon in versione eBook o cartacea e siamo rimasti davvero stupiti dalla fluidità della scrittura e dall’originalità della storia che ci porta proprio nel periodo di Natale insieme alla protagonista Judith che odia questa festività da quando suo padre è scomparso. Magicamente però si ritroverà catapultata in folli e magici viaggi in giro per il mondo alla ricerca di suo padre e si troverà a combattere con i suoi fantasmi del passato scegliendo la cosa giusta da fare. Ci troviamo finalmente a leggere un libro che ci riporta nel vero senso del Natale accompagnando una protagonista molto “umana” e vicina a noi lettori. Fatelo vostro correndo su Amazon!