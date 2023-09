Il Gaming PC Adonia R4123 è davvero un mostro di potenza! Questo PC da gioco è equipaggiato con un impressionante disco rigido SSD da 1 TB, che ti offre una velocità di caricamento incredibile e un'ampia capacità di archiviazione per tutti i tuoi giochi, file e programmi.

La memoria RAM da 16 GB ti permette di eseguire in modo fluido anche i giochi più esigenti e le applicazioni più pesanti. E non dimentichiamo la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060, che ti regalerà una qualità visiva spettacolare e una grafica impeccabile durante le tue sessioni di gioco.

Che si tratti di esplorare mondi virtuali o competere in tornei online, il Gaming PC Adonia R4123 ti fornirà le prestazioni di cui hai bisogno per goderti un'esperienza di gioco di alto livello. Non perdere l'opportunità di sfruttare al massimo il potenziale di questo PC da gioco di fascia alta.