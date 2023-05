Esce l’album d’esordio della giovane cantautrice pugliese.

Leea Clem esce con il suo album d’esordio dal titolo “moving on” prodotto da Martino Schembri con la produzione artistica di Cosimo Taurino, per DMB Management di Rory Di Benedetto, in distribuzione Sony Music Italia e realizzato grazie al prezioso sostegno di Puglia Sounds.

“moving on” è un progetto che si basa sull’esplorazione e la comprensione dei propri sentimenti, cosa che, soprattutto in adolescenza, risulta sempre particolarmente difficile. Le prime delusioni in amore, in amicizia e in qualsiasi campo della vita sono affrontante sotto diversi punti di vista e con diverse sfumature all’interno dell’album: per esempio con rabbia e voglia di dimenticare come in “I wish I could go back” o con nostalgia come in “nepenthe”. Le canzoni presenti in “moving on” permettono all’ascoltatore di fare un giro nella testa dell’artista e magari anche di riconoscersi per certi versi nelle sue parole. Questo album, quindi, delinea un percorso mentale attraverso la scoperta e la comprensione di se stessi e di ciò che si prova sulle note di pezzi pop con contaminazioni dance e rock.

Track by Track

https://direzione816.wixsite.com/servicepromo/leea-clem

Leea Clem è una cantautrice pugliese di 17 anni che si è affacciata al mondo della musica da tutti i punti di vista sin da piccola. Ha iniziato a scrivere durante la quarantena del 2020 facendosi poi conoscere dal pubblico nell’estate del 2021 con la pubblicazione su tutte le piattaforme del suo primo singolo “A Universe Apart”. Nel 2022 pubblica altri due singoli, “Fool For You” e “Better With You”, tutti rigorosamente scritti da lei. E a marzo del 2022 esce “acid”, singolo di lancio del suo album d’esordio “moving on”. Nei suoi brani porta temi facilmente comprensibili a tutti, in quanto parla dei rapporti personali e delle emozioni che si costruiscono attorno ad essi. La scelta dell’inglese è dettata dal sogno di poter arrivare con le sue emozioni al pubblico non solo italiano, ma di tutto il mondo.

Spotify

https://open.spotify.com/artist/2z5aPhwBBRV9KRicppnLdX?si=zN58CAWQFOjyW36J3UcBA

TikTok

https://www.tiktok.com/@leeaclem?_t=8aJEVpyQEm3&_r=1

Instagram

https://www.instagram.com/leeaclem/

Facebook

https://www.facebook.com/leeaclemmusic

YouTube

https://www.youtube.com/@leeaclem5689