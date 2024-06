Il nuovo singolo di El Chapo Junior- In radio dal 7 giugno



E' fuori il nuovo singolo “O’Sistem” di El Chapo Junior, disponibile su tutte le radio dal 7 giugno.

O’ Sistem è un brano street già virale su Tiktok, El Chapo Junior e Dj Prince hanno creato un sound molto riconoscibile in cassa dritta che fa presa sul pubblico. Il brano è in dialetto napoletano si sposa molto bene con l’immaginario e le tematiche che tratta.



Dario Salvati, in arte El Chapo Junior, è un rapper Campano classe 2006, già conosciuto nell’ambiente ormai da 3 anni. Nonostante la giovane età vanta collaborazioni con rapper storici del sud Italia come L’Elfo ma anche con leggende come Ntò e Niko Pandetta. A cavallo tra il 2023 e il 2024 ha pubblicato VESPA, brano presente dell’album “En Attendant Corleone” della star Francese Lacrim e “Plaza Freestyle” prodotta da DJ Prince, brano questo con cui cattura l’attenzione a livello nazionale. Seguirà poi Gangsta Freestyle, che porterà ulteriore conferma del talento e della crescita dell’Artista.

L’Artista ha un immaginario molto crudo, rappa in dialetto napoletano e disegna immagini molto forti che sono specchio dell’ambiente dov’è cresciuto. Marchi di alta moda elencati come segno distintivo si alternano a frasi profonde che descrivono legami e rapporti, leggi non scritte e capisaldi della cultura di riferimento del rapper.

Il 7 giugno è uscito con il nuovo singolo O’Sistem, il brano cadenzato in cassa dritta rimane in testa e prometti di accompagnarci per tutta l’estate.

Etichetta:

40 Saints records



Spotify: https://open.spotify.com/artist/1fWDYRSANxGCdDew83u6Wc?si=QM2sM3SkTD-Y6DryKFKPMA

Instagram: https://www.instagram.com/elchapojunior_ufficiale/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCahI9wipuImIm5st-pJBjoQ

TikTok: https://www.tiktok.com/@elchapojunior_officiall?is_from_webapp=1&sender_device=pc