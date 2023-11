In un'intervista di parecchi anni fa, al Barone Liedholm venne chiesto di stilare una potenziale top undici all time della Roma. Giunto al momento di indicare la coppia di centrali di difesa, lo svedese, glaciale e diretto come nel suo solito stile, non ebbe alcun tentennamento:

"Nella Roma migliore di tutti i tempi, come centrali prendo due stranieri: quello falso, Vierchowod, e quello vero: Aldair".

Aldair Nascimento do Santos è stato una colonna giallorossa e della nazionale verdeoro per oltre un decennio. Grande tecnica, tempismo impeccabile ed abilità nel gioco aereo erano le prerogative che facevano di lui un centrale dal rendimento costante ed elevato, affidabile ed elegante nel suo incedere palla al piede, pur con una non eccelsa rapidità.