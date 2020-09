Le Barbados hanno deciso di "divorziare" entro novembre 2021 dalla Corona Britannica, trasformandosi in una Repubblica parlamentare.

Una decisione che sarà sancita in occasione del 55esimo anniversario di indipendenza (1966). A seguito di ciò non faranno più parte del Commonwealth. Decisione che era nell'aria già da diversi anni e che non ha scomposto più di tanto la Regina Elisabetta II.

Il Sì per mandare "in pensione" la Corona Britannica dovrà ottenere il via libera dai due terzi del Parlamento.

“Abbiamo ottenuto l’indipendenza più di mezzo secolo fa. Ora il nostro Paese non può avere alcun dubbio sulle sue stesse capacità di autogestione. È giunto il momento di dire un vero addio al nostro passato coloniale. I cittadini barbadiani vogliono un capo di Stato barbadiano”, così ha dichiarato la Governatrice delle Barbados, la signora Sandra Mason.

Quindi, oltre alla Brexit, il 2021 sarà anche l'anno del divorzio delle Barbados dal Regno Unito.