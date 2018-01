Confetti Maxtris e cioccolato Caffarel: un matrimonio perfetto

L’arte dei Maestri confettieri Maxtris sposa il finissimo cioccolato Caffarel: da questo matrimonio nasce una nuova linea di prodotti dal sapore esclusivo e raffinato, il confetto Maxtris con il cuore di cioccolato Caffarel.

Questi nuovi confetti, pensati per i palati più raffinati, sono stati declinati in più varianti - con colori e packaging accattivanti - adattabili ad ogni tipo di evento: dalla festa di laurea al matrimonio fino alla semplice degustazione da condividere con amici e parenti. Il confetto Maxtris diventa dunque un goloso sfizio ideale per ogni ora del giorno.

Prosegue dunque il percorso di ricerca di materie prime di altissima qualità che contraddistingue il marchio “Italiana Confetti” che si è guadagnato il ruolo di leader nel settore della confetteria europea. L’azienda, che da sempre si caratterizza per le ottime materie prime che utilizza e per l’innovazione dei processi produttivi che adotta, rappresenta infatti il maggiore confettificio europeo con una capacità produttiva giornaliera pari a circa 4 milioni di confetti differenziati per varianti di gusto e/o colore. Grande anche l’attenzione all’eco-sostenibilità ambientale: Italiana Confetti srl è intenzionata a raggiungere obiettivi di crescita e sviluppo nel rispetto dei più rigorosi standard qualitativi e ambientali.

Fondata a Torino nel 1826, Caffarel è un’importante realtà dell’industria dolciaria del nostro Paese, pur mantenendo il suo carattere artigianale. La cura nella selezione delle migliori materie prime e una tradizione che vanta quasi 200 anni di storia donano al cioccolato Caffarel il suo sapore unico e inconfondibile. Famosa per avere inventato il celebre Gianduiotto nel 1865, l’azienda rappresenta l’eccellenza nella produzione del cioccolato di alta qualità “made in Italy” e mantiene ancora forti legami con il proprio territorio. Il cacao finissimo delle migliori piantagioni del Ghana e dell’Ecuador si unisce, infatti, alle migliori Nocciole Piemonte IGP per dare vita a prodotti unici.

Tradizione, passione, e qualità sono i comuni denominatori delle due aziende.

La linea di confetti sarà presentata l’ 1 febbraio alle ore 11.00 in anteprima nel corso di una conferenza stampa ufficiale che si terrà presso la sede di Confindustria Napoli, Palazzo Partanna, (in Piazza dei Martiri 58, Napoli).

Interverranno: Dario Prisco (Amministratore Italiana Confetti – Maxtris), Marco Villa (Amministratore Delegato Caffarel) e Enzo Miccio (Brand Ambassador Confetti Maxtris).