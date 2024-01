Il nuovo Huawei Enjoy 70 è stato lanciato il 13 dicembre 2023. Si tratta di un telefono cellulare di fascia media con sistema operativo Harmony OS 4. Pur essendo un cellulare di fascia media, ha caratteristiche interessanti e la qualità della plastica non è male.



Panoramica di Huawei Enjoy 70

Come riportato, è stato lanciato il 13 dicembre e il lancio è stato annunciato il 5 dicembre. Il prezzo è di circa 160 euro. Lo schermo è alto 168 mm, largo 77 mm e spesso 8,9 mm. Il telefono non è leggero e pesa 207 grammi. È disponibile nei colori nero, verde e bianco.



Scheda del display di Huawei Enjoy 70

Diamo un'occhiata al display di Huawei Enjoy 70, che è un display LCD da 6,75 pollici con una risoluzione di 720 x 1600 pixel. Ha un rapporto di aspetto 20:9, una densità di pixel di 260 ppi e un touchscreen multi-touch capacitivo.



Hardware e software

Il telefono è alimentato dal rinomato processore HiSilicon Kirin 710 A, un octa-core con tecnologia 14 nano metri. Il processore opera a una frequenza di 2,0 gigahertz. È realizzato da due processori Cortex A73 e A53 e da una memoria LPDDR4. L'acceleratore è il ben noto ARM Mali G 51. Il telefono ha 8 GB di RAM e fino a 256 GB di memoria interna, espandibile con una scheda di memoria.

Il sistema operativo è il consolidato Android 13 con le ultime patch di sicurezza preinstallate e l'Harmony OS 4.0 dell'azienda.



Fotocamera

Passiamo ora all'analisi della fotocamera principale (fotocamera posteriore). Si tratta di una doppia fotocamera da 50 megapixel con un'apertura focale di 1,8 e una più piccola da 2 megapixel con effetto di profondità 3D, con flash di tipo LED e risoluzione video di 1080 pixel a 30 fps. La fotocamera per i caratteri è da 8 megapixel.



Batteria di Huawei Enjoy 70

La batteria è di tipo Li-poly non rimovibile da 6100 mAh. È presente anche un caricabatterie da 22,5 Watt che può caricare metà della batteria in modalità veloce in circa un'ora.



Rete Huawei Enjoy 70

Il telefono è dotato di doppia nanosim con bande 2G, 3G e 4G, connettività 802.11 e porta USB per la ricarica e l'archiviazione. Supporta anche diverse funzioni GPS.



Funzionalità

Accelerometro, bussola, sensore di prossimità e sensore di impronte digitali posteriore.