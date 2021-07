Solo nella tarda serata di ieri è arrivata alla Ocean Viking la comunicazione dell'assegnazione di Augusta, in Sicilia, come porto sicuro dove poter sbarcare i 572 sopravvissuti raccolti a bordo della nave della ong SOS Mediterranee in 6 diverse operazioni di soccorso effettuate a partire da inizio luglio nel Mediterraneo centrale.

La Ocean Viking è approdata nel porto di Augusta nella mattinata di venerdì. Tra i naufraghi a bordo anche 183 minori.

Anche a Lampedusa nella notte sono arrivati a bordo di una piccola imbarcazione 14 tunisini che, una volta soccorsi, sono stati trasferiti nell'hotspot dell'isola dove al momento si trovano oltre 650 persone, a fronte di una capienza di 250 posti.





Crediti immagine: twitter.com/SOSMedItalia/status/1413230640636518407