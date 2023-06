“È stata una sorpresa, qua non si erano mai verificate vincite così importanti”.

Queste le parole del titolare della tabaccheria Nicolini, in via Statale 80 a Teramo, rilasciate all'agenzia Agipronews a commento del “6” da 42,5 milioni centrato sabato 10 giugno al SuperEnalotto con una giocata da appena un euro.

“Essendo su una statale - ha poi proseguito - qua passano molte persone, tra locali, turisti e gente semplicemente di passaggio”, impossibile fare ipotesi su chi abbia potuto vincere. Di sicuro, conclude, è la vincita record mai centrata in tabaccheria: “Fino a oggi non avevamo mai avuto premi di portata significativa, neanche per altri giochi”.



Fonte: agipro.it