Ingredienti di cucina Cannoli ripieni e pancetta

8 fette di pancetta

Stampo per cannoli

1 uovo di grandi dimensioni

burro fuso quanto basta

fuso quanto basta 2 tazze di fave

4 cucchiai grandi di ricotta

3 fette di pancetta affumicata



Preparazione Cannoli ripieni di ricotta e pancetta croccante

Vediamo come realizzare la ricetta. Preparare 8 fette di pancetta croccante, tagliare il pane a rondelle, assottigliarlo con il mattarello e arrotolarlo in stampi per cannoli. Fatto questo dovrete procedere a spennellare le estremità del pane con l'albume d'uovo e quindi fatele aderire.

Fatto questo disponete i cannoli con le estremità rivolte verso il fondo della teglia; cuocere quindi il tutto per 5 minuti, spennellare quindi con burro fuso e infornare il preparato per circa 10 minuti. Lessare 2 tazze di fave, togliere la buccia e frullarle con 1-2 cucchiai di acqua, 4 cucchiai di ricotta, sale e pepe da regolare secondo il vostro gusto personale o dei vostri commensali.

Completare con 2 cucchiai di. Tostare quattro fette di pancetta affumicata, tagliarne una a piccoli bocconcini, sbriciolare quindi le altre e aggiungerle alla crema di fave. Fatto questo dovrete procedere a mettere i cannoli con la crema realizzata al punto precedente usando una sacca da pasticcere. Quindi non vi rimane che guarnire con cone pancetta croccante.

Ricetta del cuoco stellato Antonino Cannavacciuolo.