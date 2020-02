Daniele Pompili ha confessato di avere un debole per la showgirl ed ex naufraga vip dell'Isola dei famosi, Paola Caruso. L'ex fidanzato di Floriana Secondi si è sbilanciato durante un'intervista concessa al sito iGossip.it.

Dopo aver ripercorso le ultime tappe della querelle mediatico-social tra lui e Paola contro Moreno Merlo e Floriana Secondi, Pompili ha elogiato l'ex Bonas di Avanti un altro.

Che cosa ha dichiarato? "Mi sono molto affezionato a lei… è una ragazza speciale - ha spiegato Daniele -. Nella vita mai dire mai… Paola merita di stare bene perché è una ragazza vera. È calabrese come me. Posso dire con certezza che lei mi piace, non lo nego, e gliel’ho anche detto. Moreno non meritava una ragazza così speciale - ha aggiunto Pompili -, perché è bella sia fuori che dentro, ma è anche una ragazza molto sensibile. È una donna e mamma fantastica… poi il resto chi lo sa!".

Questione di feeling o sta per nascere un nuovo amore? Staremo a vedere!