Non ho mai avuto grande interesse per le Harley Davidson, ma questa estate, su consiglio di un amico, la mia curiosità si è fatta via via più vivida e importante fino a costringermi a toccare con mano la leggenda made in USA.

Per farlo ho deciso di noleggiarne una, nello specifico un magnifico esemplare di Harley Davidson forty-eight o come amiamo chiamarla qui in Italia "la quarantotto" (48).

Vestita di un piacevole amaranto e ricca di cromature mi ha accompagnato a spasso per la Lombardia. Dopo qualche centinaio di chilometri in sua presenza avrò rivalutato ciò che rappresenta?

Avrò lasciato a casa le convinzioni che avevo su un marchio tanto importante quanto distante dal mio modo di esserlo. Oggi siete qui per scoprirlo e per rispondere insieme alle vostre domande.